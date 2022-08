L’aviazione fa i conti con la guerra

Leggi su panorama

(Di martedì 30 agosto 2022) Ripartono le consegne dei Boeing 787 Dreamliner: a ricevere il primo esemplare “post pandemia” è la compagnia tedesca Lufthansa, che ne riceverà altri 31 per proseguire il programma di modernizzazione della flotta guardando alla riduzione di emissioni. Diventando operatore del B-787 il vettore tedesco si unisce a quasi 50 linee aeree in tutto il mondo e come le concorrenti potrà aprire nuove rotte proponendo viaggi più confortevoli ai suoi clienti. Si stima che la sostituzione di aeromobili datati con i 787, dal 2011 in poi abbia consentito una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutto il mondo pari a oltre 62 miliardi di tonnellate. Dalla sua entrata in servizio la famiglia 787, ovvero l’aeroplano in tutte le sue versioni, è stata utilizzata su più di 325 nuove rotte senza scalo in tutto il mondo, comprese circa 50 aperte dal 2020. La variante -9 può trasportare 296 ...