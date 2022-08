Inter | sfuma la pista all’ultimo | accordo con Guardiola

(Di martedì 30 agosto 2022) I nerazzurri devono dire addio ad una delle alternative principali per la difesa, il tempismo ha giocato in favore del City del tecnico ex Barcellona L’intenzione maturata dal presidente Zhang… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

tuttointer24 : Mercato Inter, il Manchester City su Akanji: lo svizzero sfuma? ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - internewsit : Akanji, obiettivo Inter sfuma anche per il futuro! Club inglese a un passo - - SpazioInter : Calciomercato, sfuma il colpo: Inter beffata dal City! - - LeBombeDiVlad : ?? #Inter, sfuma #Akanji ? ?? Il difensore ad un passo dal #ManchesterCity ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - internewsit : Onana, sfuma esordio in Inter-Cremonese? Inzaghi ha altra idea - TS - -

Inter-News.it

Calciomercatol'arrivo di Acerbi Acerbi con la maglia della Nazionale © LaPresseA mettere il veto sull'arrivo di Acerbi sarebbe stato il presidente nerazzurro in persona, Steven Zhang. ...09:47 - Fatta per l'arrivo di Andrea Pinamonti : all'andranno 20 milioni. 09:43 - UFFICIALE: ... 13:04 -l'ipotesi Bastia - Borgo per Isaac Karamoko (2002). 6 AGOSTO 12:39 - L'Ancona prende ... Onana, sfuma esordio in Inter-Cremonese Inzaghi ha altra idea – TS Mercato Inter, nuova pretendente per Akanji. Lo svizzero verso il Man City di Guardiola. I nerazzurri restano senza sostituto di De Vrij.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...