In Europa si mangia troppo, uno su due è in sovrappeso | Ma l’Italia (per una volta) può sorridere (Di martedì 30 agosto 2022) Molto spesso si parla di alimentazione corretta e attività sportiva per cercare di ridurre i chili in eccesso ed evitare di andare incontro ad obesità e di conseguenza a patologie anche molto serie. Nonostante i continui consigli da parte degli specialisti del settore, sembra proprio che in Europa le popolazioni non riescano a dimagrire. Stando ai dati diffusi lo scorso anno da Eurostat, che fanno riferimento ad un’indagine eseguita nel 2019, un adulto su due nel Vecchio Continente risulta essere in sovrappeso. I risultati ottenuti grazie all’indagine europea sulla salute (Ehis) e diffusi dall’Ufficio statistico dell’Unione Europea fanno comunque tirare un sospiro di sollievo all’Italia: nel grafico, infatti, si nota che il nostro Paese è agli ultimi posti della graduatoria, in compagnia di Olanda e Francia, ed è la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 agosto 2022) Molto spesso si parla di alimentazione corretta e attività sportiva per cercare di ridurre i chili in eccesso ed evitare di andare incontro ad obesità e di conseguenza a patologie anche molto serie. Nonostante i continui consigli da parte degli specialisti del settore, sembra proprio che inle popolazioni non riescano a dimagrire. Stando ai dati diffusi lo scorso anno da Eurostat, che fanno riferimento ad un’indagine eseguita nel 2019, un adulto su due nel Vecchio Continente risulta essere in. I risultati ottenuti grazie all’indagine europea sulla salute (Ehis) e diffusi dall’Ufficio statistico dell’Unione Europea fanno comunque tirare un sospiro di sollievo al: nel grafico, infatti, si nota che il nostro Paese è agli ultimi posti della graduatoria, in compagnia di Olanda e Francia, ed è la ...

gaesab1974 : RT @votantonino: Sono candidato alla Camera in Europa, con @Piu_Europa ???? Domani presentiamo il programma per l’estero #ItalianiOvunque: -… - Astreavera : @ienapriski @SHIN_Fafnhir @LBN3233 @FratellidItalia @ItaliaViva @Azione_it @DSantanche @GuidoCrosetto @Briatore… - Rom_Lisa : RT @votantonino: Sono candidato alla Camera in Europa, con @Piu_Europa ???? Domani presentiamo il programma per l’estero #ItalianiOvunque: -… - claudiochianura : RT @votantonino: Sono candidato alla Camera in Europa, con @Piu_Europa ???? Domani presentiamo il programma per l’estero #ItalianiOvunque: -… - Piu_Europa : RT @votantonino: Sono candidato alla Camera in Europa, con @Piu_Europa ???? Domani presentiamo il programma per l’estero #ItalianiOvunque: -… -