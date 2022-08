Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il nome del figlio, scoppia la polemica sui social (Di martedì 30 agosto 2022) Manca poco più di un mese all’arrivo del primogenito di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’evento fa discutere da mesi sia per la gigantesca festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del gender reveal party sia per alcune esternazioni della nota influencer partenopea in merito ai chili accumulati in gravidanza. In queste ore Nasti ha pubblicato su Instagram uno scatto dolcissimo che la ritrae con Zaccagni e i cuccioli di casa. La didascalia non lascia adito a dubbi:” Family. Aspettando Thiago”. Ed è stato proprio il nome del piccolo a scatenare i commenti polemici su Instagram. Le accuse piovute sulla coppia sono state tra le più disparate. C’è chi li accusa di aver copiato il nome da Sofia Crisafulli, nota tiktoker, e chi invece ... Leggi su diredonna (Di martedì 30 agosto 2022) Manca poco più di un mese all’arrivo del primogenito di. L’evento fa discutere da mesi sia per la gigantesca festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del gender reveal party sia per alcune esternazioni della nota influencer partenopea in merito ai chili accumulati in gravidanza. In queste oreha pubblicato su Instagram uno scatto dolcissimo che la ritrae cone i cuccioli di casa. La didascalia non lascia adito a dubbi:” Family. Aspettando Thiago”. Ed è stato proprio ildel piccolo a scatenare i commenti polemici su Instagram. Le accuse piovute sulla coppia sono state tra le più disparate. C’è chi li accusa di aver copiato ilda Sofia Crisafulli, nota tiktoker, e chi invece ...

