Cade da 10 metri mentre installa una rete paramassi, grave 32enne (Di martedì 30 agosto 2022) Averara. Sembra grave l'infortunio sul lavoro che martedì mattina, 30 agosto, si è verificato intorno alle 8,30 in un cantiere ad Averara, in alta Valle Brembana. Secondo le primissime informazioni, un ragazzo di 32 anni sarebbe rotolato da una parete da circa 10 metri di altezza mentre installava delle reti paramassi in via Valmoresca, ovvero le reti utilizzate per contenere e consolidare le pareti rocciose al fine di prevenire la caduta di pietre. Il ragazzo avrebbe picchiato violentemente la testa subendo un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l'elicottero. Sul posto anche l'ambulanza, i tecnici dell'Ats e i carabinieri di Zogno per cercare di stabilire la dinamica esatta dell'accaduto.

