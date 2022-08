Atalanta | Pasalic | “Conosco Vlasic da sempre | è un trequartista fortissimo”

(Di martedì 30 agosto 2022) Marioè pronto, come tutta la sua, a sfidare il Torino nella quarta giornata di Serie A. Il centrocampista croato, intervistato a due giorni dall’incontro, ha parlato del connazionale Nikola, giunto alla corte di Juric nel corso di questa sessione di mercato. “Lodae posso assicurare che è un– ha dichiarato il numero 88 bergamasco al canale ufficiale della Lega di Serie A –, la nostra sarà una sfida a specchio e dovrò stare molto attento, perché può essere davvero pericoloso. Ovviamente gli servirà del tempo per entrare nei meccanismi del nuovo allenatore. Noi e il Torino ci conosciamo bene, ma sappiamo di essere una squadra forte, perché l’abbiamo dimostrato negli ultimi anni”. Qualche elogio anche ...

... non per un problema di liste ma di affollamento del reparto), l'vista nel secondo tempo a ... al suo posto potrebbe anche muoversi, con Zapata davanti ( Hojlund da scoprire) e i vari ...... giovedì ore 20:45, turnover 'soft' per Gasperini Il grosso rebus riguarda l'attacco visto che tutti stanno bene e che a Verona abbiamo visto diversi interpreti Muriel, Ederson e. ...Mario Pasalic, a due giorni dalla sfida della quarta giornata di Serie A tra Atalanta e Torino, ha rivolto parole di stima nei confronti di Nikola Vlasic ...Le probabili formazioni di Atalanta-Torino, partita valida per la quarta giornata di Serie A: ecco dove vederla in diretta tv e streaming.