Addio a Ralph Eggleston | regista della Pixar | fu l’art director di Toy Story

(Di martedì 30 agosto 2022) Ilstatunitense, sceneggiatore e animatore, vincitore del premio Oscar per il cortometraggio animato “Pennuti spennati” (2000)Animation Studios, è morto domenica 28 agosto all’età di 56 anni a Lake Charles, in Louisiana L’annuncioscomparsa è stato dato dalla stessasu Twitter: “In memoria di– animatore,, artboard artist, scrittore, production designer e nostro caro amico. Lae il mondo le saranno per sempre grati”.ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. Lo sceneggiatore eRoger Gould, che ha ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Ralph Eggleston è morto, addio al regista e animatore Pixar - FQMagazineit : Ralph Eggleston è morto, addio al regista e animatore Pixar -

Lo sceneggiatore e regista Roger Gould, che ha lavorato conEggleston alla Pixar per molti anni, ha commentato così la sua scomparsa: 'Era un talento unico e un'anima bellissima. Siamo tutti ...La notizia della scomparsa e l'dei colleghi leggi anche Lightyear - La vera storia di Buzz, ... In un tweet , a corredo di una foto mentre disegna, si legge: 'In memoria diEggleston, ...Il regista statunitense Ralph Eggleston, sceneggiatore e animatore, vincitore del premio Oscar per il cortometraggio animato “Pennuti spennati” (2000) della Pixar Animation Studios, è morto domenica 2 ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...