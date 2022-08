Violenza: “Una sassaiola dell’ingiuria contro i carabinieri, aggressioni continue”, denuncia l’UnArma (Di lunedì 29 agosto 2022) “Piovono pietre sulle Forze dell’Ordine e le aggressioni sono all’ordine del giorno: soli pochi giorni fa a Gorizia sono stati aggrediti 5 carabinieri e la loro gazzella è stata presa a mattonate, anche nel weekend centinaia di attivisti No Tav si sono scagliati nuovamente contro gli agenti di pubblica sicurezza”. E’ quanto denuncia Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale carabinieri – “Come Unarma abbiamo già precedentemente evidenziato la mancanza di attrezzature adeguate per arginare il disordine pubblico: il taser può funzionare con casi isolati ma non con gruppi organizzati o per sedare le risse, per questo chiediamo che siano aumentate le dotazioni e le assunzioni con reclute scelte e investendo nel comparto sicurezza” Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) “Piovono pietre sulle Forze dell’Ordine e lesono all’ordine del giorno: soli pochi giorni fa a Gorizia sono stati aggrediti 5e la loro gazzella è stata presa a mattonate, anche nel weekend centinaia di attivisti No Tav si sono scagliati nuovamentegli agenti di pubblica sicurezza”. E’ quantoAntonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale– “Come Unarma abbiamo già precedentemente evidenziato la mancanza di attrezzature adeguate per arginare il disordine pubblico: il taser può funzionare con casi isolati ma non con gruppi organizzati o per sedare le risse, per questo chiediamo che siano aumentate le dotazioni e le assunzioni con reclute scelte e investendo nel comparto sicurezza” Max L'articolo proviene da Italia Sera.

