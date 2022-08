US Open 2022, forfait di Andujar: Franco Agamenone entra nel main-draw contro Etcheverry (Di lunedì 29 agosto 2022) Buone notizie per il tennis azzurro. A poche ore dal via ufficiale degli US Open 2022, ai dieci italiani già presenti nel main-draw, si aggiunge anche Franco Agamenone. Lo spagnolo Pablo Andujar ha annunciato il suo forfait, spalancando così all’italo-argentino le porte del tabellone principale del torneo del grande slam. Agamenone sarà subito impegnato quest’oggi, lunedì 29 agosto, contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il match sarà il secondo sul campo 8, dopo quello tra Kudermetova e Vekic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Buone notizie per il tennis azzurro. A poche ore dal via ufficiale degli US, ai dieci italiani già presenti nel, si aggiunge anche. Lo spagnolo Pabloha annunciato il suo, spalancando così all’italo-argentino le porte del tabellone principale del torneo del grande slam.sarà subito impegnato quest’oggi, lunedì 29 agosto,l’argentino Tomas Martin. Il match sarà il secondo sul campo 8, dopo quello tra Kudermetova e Vekic. SportFace.

