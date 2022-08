Sondaggi Tecnè | Fdi allunga sul Pd | in crescita il M5S

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime intenzioni di voto registrate daiper il Tg5, Fratelli d’Italia incrementa il suo vantaggio sul Pd, guadagnando lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione e portandosi così al 24,6%. Pesante calo per i dem che perdono quasi un punto percentuale e scivolano al 22,6%. Ora si trovano a due punti di distanza da Fdi. In flessione sia Lega che Forza Italia rispettivamente al 12,7% e al 11,1%. Inle quotazioni del Movimento 5 Stelle che passa dal 10,2% al 10,5%. Il terzo polo formato da Azione e Italia Viva sfiora il 5% (+0,1% rispetto alla precedente rilevazione). L’ultimo partito a essere sopra la soglia di sbarramento è Sinistra Italiana/Verdi stimata al 3,3%. Italexit è di appena un decimo sotto tale soglia (2,9%), seguono +Europa (2,5%), Noi Moderati (1,2%) e Impegno Civico (0,6%). Gli altri ...

GiammarioDiB : CDX 47,1% CSX 29,3% La “polarizzazione” sta riuscendo al #PD! Parte 3 ?? Media #sondaggi: Demopolis, Noto, Tecnè,… - MarracinoD : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… - paoloferrarelli : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… - Giuggio72684862 : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… - lcampanelli4 : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… -

Verranno, inoltre, mandati in onda i risultati degli ultimidisulle intenzioni di voto, oltre a un approfondimento sulle cause dell'astensionismo. Tra gli altri ospiti di Quarta ...Verranno, inoltre, mandati in onda i risultati degli ultimidisulle intenzioni di voto, oltre a un approfondimento sulle cause dell'astensionismo. Tra gli ospiti della serata: il ...