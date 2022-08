Roma, minaccia e picchia la compagna: ‘Aiutatemi, ho paura’ (Di lunedì 29 agosto 2022) La perseguitava, la minacciava, le chiedeva continuamente soldi e la picchiava. Un incubo vissuto da una donna, che per anni ha dovuto fare i conti con un compagno violento, in quella relazione che di amore e affetto non aveva nulla. Un incubo al quale gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno messo la parola fine perché, dopo un periodo di indagini, i poliziotti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura. Così, l’uomo violento, un 32enne, è stato arrestato ed è gravemente indiziato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’incubo vissuto dalla donna in zona Primavalle Le indagini, portate avanti dalla Polizia ancora prima che la vittima denunciasse, hanno permesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) La perseguitava, lava, le chiedeva continuamente soldi e lava. Un incubo vissuto da una donna, che per anni ha dovuto fare i conti con un compagno violento, in quella relazione che di amore e affetto non aveva nulla. Un incubo al quale gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno messo la parola fine perché, dopo un periodo di indagini, i poliziotti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale disu richiesta della Procura. Così, l’uomo violento, un 32enne, è stato arrestato ed è gravemente indiziato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della sua ex. L’incubo vissuto dalla donna in zona Primavalle Le indagini, portate avanti dalla Polizia ancora prima che la vittima denunciasse, hanno permesso di ...

