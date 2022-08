Richard Urso e la proteina spike

Leggi su butac

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ci state segnalando da qualche giorno un video (e relativi articoli) che sostiene quanto i vaccini contro Covid-19 facciano male, e quali pericoli stiano correndo tutti coloro che si sono vaccinati. Onestamente non è possibile stare dietro alla montagna di disinformazione che viene prodotta dai negazionisti, gente che campa sui click che le loro pagine e siti ricevono, gente che vive sulle paure di quella parte di popolazione mondiale facilmente manipolabile. Quindi premetto che qui sotto non stiamo per fare l’ennesimo fact-checking sullo stesso argomento, ma solo considerazioni personali che potetete condividere o meno. Come premesso, dunque, non tratteremo la parte tecnica di quanto ci avete segnalato, cosa che abbiamo già fatto più e più volte in passato, ma ci limiteremo a raccontare due cose sulle fonti che sono state usate per diffondere tutto ciò. La prima segnalazione che ...