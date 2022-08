Ostia | vietato l’evento di Fabrizio Corona al Kursaal

(Di lunedì 29 agosto 2022) Era prevista per i giorni scorsi una serata evento sul litorale romano al quale avrebbe dovuto prendere parte anche il re dei paparazzi. L’uso del condizionale e del tempo passato è d’obbligo in quanto la serata in questione si sarebbe dovuta tenere al, noto lido del litorale che tuttavia di recente è stato oggetto di chiacchiericcio per aver ospitato una discoteca ‘abusiva’ senza avere i permessi necessari. Leggi anche: Discoteca a cielo aperto ma…senza autorizzazioni: locale chiuso e oltre 1500€ di multadiAutorizzata dal Tribunale di Milano la presenza del noto fotografo, le cose hai poi preso una piega diversa e — questa volta — a dispetto del volere dello stesso. Ad intercettare ...

Fabrizio Corona al Kursaal di Ostia, teatro di malamovida: il tribunale vieta la serata Era prevista per i giorni scorsi una serata evento sul litorale romano al quale avrebbe dovuto prendere parte anche il re dei paparazzi Fabrizio Corona. L'uso del condizionale e del tempo passato è d' ...Saltato l'appuntamento di Fabrizio Corona per una serata ad Ostia. Il vip senza saperlo aveva programmato l'evento al Kursaal, un locale finito sulle cronache per malamovida. Annullata la serata che v ...