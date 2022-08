CorriereCitta : Ostia, dilaga l’illegalità: scoperte armi, droga, rapine e lavoro nero in poche ore di controlli -

RomaToday

In Italia, in particolare in Emilia, in questi anni,il socialismo, ateo e materialista, che ... SEMPRE VICINO AL TABERNACOLO Tra i suoi scritti, questa elevazione ardente a Gesù -esposto ...Nella ripresa il copione non cambia, il Palocco aumenta i ritmi coglie il terzo palo e poi... La Pescatorifrena a quota 37 punti. ... Pescatori Ostia-Palocco 1-4: arancioblu travolgenti al Borghetto Ostia. L’estate sta finendo, ma i controlli no. Anche nell’ultimo fine settimana di agosto, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, con il supporto dei colleghi del N.I.L. e del N.A.S. di Roma, ...