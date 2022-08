“Non ci sono più le condizioni”. Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde un altro pilastro storico (Di lunedì 29 agosto 2022) Niente da fare per Milly Carlucci, un altro pilastro del suo Ballando con le Stelle che se ne va. A dire addio al programma questa volta è Stefano Oradei. Il ballerino non sarà infatti fra i maestri della nuova edizione, in onda il prossimo autunno. A riferirlo è lui stesso tramite un post sui social, anche se in realtà non ha fatto altro che anticipare il manifesto dei nuovi maestri dell’edizione 2022. C’è da dire poi, che alcuni volti storici avevano già appeso le scarpette al chiodo nel programma di Milly Carlucci, altri sono emigrati da Maria De Filippi (vedi Titova e Todaro). E naturalmente ora tutti si chiedono quale sarà la sorte di Oradei. Per lui si tratta di una scelta maturata in seguito a delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Niente da fare per, undel suocon leche se ne va. A dire addio al programma questa volta è Stefano Oradei. Il ballerino non sarà infatti fra i maestri della nuova edizione, in onda il prossimo autunno. A riferirlo è lui stesso tramite un post sui social, anche se in realtà non ha fattoche anticipare il manifesto dei nuovi maestri dell’edizione 2022. C’è da dire poi, che alcuni volti storici avevano già appeso le scarpette al chiodo nel programma di, altriemigrati da Maria De Filippi (vedi Titova e Todaro). E naturalmente ora tutti si chiedono quale sarà la sorte di Oradei. Per lui si tratta di una scelta maturata in seguito a delle ...

mtvitalia : Le @BLACKPINK sul black carpet dei #VMAs sono stupende! Non vediamo l'ora di vedere la loro performance ???? - GuidoDeMartini : ?? COME SI POSSONO DIMENTICARE CERTE INTIMIDAZIONI? ?? Nel perugino il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri ir… - CarloCalenda : Io scelgo un mix di gas e rinnovabili oggi, con ripresa della produzione nazionale e rigassificatori per non essere… - ilarysotgiu1 : @renata94399518 @szampa56 Io sono sicura di non morire di malore improvviso ,lei non so !!!! - Marco36116213 : RT @ChanceGardiner: Nius Marco: Sono incazzato stasera, la moglie di uno dei miei migliori amici, 37 anni, 2 bambini di 6 e 8 anni, VACClNA… -