Monza-Udinese, sei arresti tra i tifosi per rissa aggravata (Di lunedì 29 agosto 2022) La Digos ha arrestato sei tifosi per tafferugli verificatisi a Monza, dopo la partita tra Monza e Udinese di venerdì scorso. Al termine del match, vinto dai friulani, una ventina di ultras ospiti, a bordo di quattro minivan, hanno raggiunto una trentina di ultras del Monza in viale Sicilia e hanno scatenato una rissa. Le forze dell’ordine sono intervenute a sedarla. Grazie ai video, la Digos è risalita ai nomi dei responsabili, arrestati per rissa aggravata: si tratta di 3 ultrà monzesi e tre udinesi. Quattro dei sei sono agli arresti domiciliari, gli altri due sono indagati a piede libero. La Questura indaga anche sull’aggressione di una famiglia friulana da parte di una trentina di ultras del Monza mentre era a cena ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) La Digos ha arrestato seiper tafferugli verificatisi a, dopo la partita tradi venerdì scorso. Al termine del match, vinto dai friulani, una ventina di ultras ospiti, a bordo di quattro minivan, hanno raggiunto una trentina di ultras delin viale Sicilia e hanno scatenato una. Le forze dell’ordine sono intervenute a sedarla. Grazie ai video, la Digos è risalita ai nomi dei responsabili, arrestati per: si tratta di 3 ultrà monzesi e tre udinesi. Quattro dei sei sono aglidomiciliari, gli altri due sono indagati a piede libero. La Questura indaga anche sull’aggressione di una famiglia friulana da parte di una trentina di ultras delmentre era a cena ...

