Naz_Viareggio : Massaciuccoli, tir incastrato in curva: camionista soccorso dai vigili del fuoco - qn_lanazione : Il rimorchio è stato sollevato con un'autogru #Massaciuccoli -

lagazzettadiviareggio.it

incastrato in curva: camionista soccorso dai vigili del fuoco - Cronaca. Il rimorchio è stato sollevato con un'autogru e rimesso in ...incastrato in curva: camionista soccorso dai vigili del fuoco - Cronaca. Il rimorchio è stato sollevato con un'autogru e rimesso in ... Rimane incastrato con il rimorchio del tir: intervengono i vigili del fuoco Viareggio, 29 agosto 2022 - Disavventura a Massaciuccoli . Un camionista è rimasto incastrato con il suo tir in una curva in via del Monte di Balbano ed è stato necessario l'intervento dei vigili del ...