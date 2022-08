Maneskin trionfano agli MTV VMA 2022: la lista di tutti i vincitori (Di lunedì 29 agosto 2022) I Maneskin sono riusciti in un’impresa che per gli artisti italiani sembrava impossibile: quella di sfondare nel mercato pop statunitense. Il gruppo ieri sera ha trionfato agli MTV VMA 2022 ed ha vinto nella categoria ‘Best Alternative Video’. I premi più importanti ‘Video of The Year’, ‘Best Artist’ e ‘Song of the Year’ sono andati a Taylor Swift, Bad Bunny e Billie Eilish. E’ la prima volta nella storia della musica italiana: agli #MTVVMAs arriva un nuovo riconoscimento internazionale per i #Maneskin: miglior video alternativo per “I wanna be your slave”. “Straordinario, non ce lo aspettavamo”, il commento. Di @mirimauti #gr1@thisisManeskin#VMAs pic.twitter.com/c8t7NAFxBX — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 29, 2022 Dai Maneskin a Taylor Swift: ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 agosto 2022) Isono riusciti in un’impresa che per gli artisti italiani sembrava impossibile: quella di sfondare nel mercato pop statunitense. Il gruppo ieri sera ha trionfatoMTV VMAed ha vinto nella categoria ‘Best Alternative Video’. I premi più importanti ‘Video of The Year’, ‘Best Artist’ e ‘Song of the Year’ sono andati a Taylor Swift, Bad Bunny e Billie Eilish. E’ la prima volta nella storia della musica italiana:#MTVVMAs arriva un nuovo riconoscimento internazionale per i #: miglior video alternativo per “I wanna be your slave”. “Straordinario, non ce lo aspettavamo”, il commento. Di @mirimauti #gr1@thisis#VMAs pic.twitter.com/c8t7NAFxBX — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 29,Daia Taylor Swift: ...

