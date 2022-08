Inondazioni in Pakistan: “Colpite 33 milioni di persone, è una catastrofe climatica” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 30% del Pakistan è invaso dall’acqua. Inondazioni si susseguono dal mese di giugno, a causa delle piogge monsoniche, e adesso il paese asiatico è in pieno allarme. Ci sarebbero almeno un migliaio di vittime, secondo le autorità di Karachi. I servizi di emergenza stanno ancora cercando di raggiungere vari villaggi isolati nelle zone montuose del Nord del paese, il che potrebbe aumentare ulteriormente il bilancio del disastro anche e soprattutto in termini di vite umane perdute. Il ministro federale per il Cambiamento climatico, Sherry Rehman, ha dichiarato che il Pakistan sta affrontando una “grave catastrofe climatica, una tra le più dure dell’ultimo decennio“. Foto Ansa/Epa Bilawal ArbabLe violente Inondazioni hanno spazzato via villaggi e raccolti. Militari e soccorritori hanno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 30% delè invaso dall’acqua.si susseguono dal mese di giugno, a causa delle piogge monsoniche, e adesso il paese asiatico è in pieno allarme. Ci sarebbero almeno un migliaio di vittime, secondo le autorità di Karachi. I servizi di emergenza stanno ancora cercando di raggiungere vari villaggi isolati nelle zone montuose del Nord del paese, il che potrebbe aumentare ulteriormente il bilancio del disastro anche e soprattutto in termini di vite umane perdute. Il ministro federale per il Cambiamento climatico, Sherry Rehman, ha dichiarato che ilsta affrontando una “grave, una tra le più dure dell’ultimo decennio“. Foto Ansa/Epa Bilawal ArbabLe violentehanno spazzato via villaggi e raccolti. Militari e soccorritori hanno ...

