Il compagno dell'ex insegnante di Amici sbotta contro colleghi ed ex allievi: 'Ingrati e irrispettosi' (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è quasi pronta per debuttare su Canale 5 nella nuova stagione televisiva: quest'anno ci saranno delle novità già annunciate soprattutto nel parterre dei professori. È noto infatti che Veronica Peparini, dopo 9 anni, abbandona lo studio di Amici per dedicarsi ad altri progetti e il suo posto è stato preso da Emanuel Lo. Nel frattempo sui social Andreas Muller, il ballerino, vincitore di una delle scorse edizioni di Amici e compagno da tempo di Veronica, aveva dedicato dolci parole alla sua metà proprio per elogiare il suo lavoro professionale e starle accanto. Ora Andreas è tornato sui social con un nuovo sfogo, questa volta rivolto ...

