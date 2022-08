Fa inversione a U con il Suv sull’autostrada A1: multato per 8 mila euro – Il video (Di lunedì 29 agosto 2022) Un automobilista ha effettuato un’inversione a “U” in A1 ed è stato fermato dalla Polizia Stradale. L’uomo, un cittadino straniero, dopo essersi accorto di aver sbagliato direzione, ha effettuato una inversione a “U”, mettendo a rischio auto e i tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. I poliziotti e gli operatori di Società Autostrade per l’Italia stavano osservando le immagini provenienti dalle telecamere di tratta, quando a un certo punto è apparso sul monitor un Suv bianco che stava invertendo la marcia. L’allarme è stato diramato alle pattuglie della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, che sono riuscite a bloccarle il Suv in direzione della Capitale. Il conducente, si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Un automobilista ha effettuato un’a “U” in A1 ed è stato fermato dalla Polizia Stradale. L’uomo, un cittadino straniero, dopo essersi accorto di aver sbagliato direzione, ha effettuato unaa “U”, mettendo a rischio auto e i tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. I poliziotti e gli operatori di Società Autostrade per l’Italia stavano osservando le immagini provenienti dalle telecamere di tratta, quando a un certo punto è apparso sul monitor un Suv bianco che stava invertendo la marcia. L’allarme è stato diramato alle pattuglie della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, che sono riuscite a bloccarle il Suv in direzione della Capitale. Il conducente, si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima ...

