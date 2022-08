F1, Christian Horner: “Non mi aspettavo che Max vincesse la gara così rapidamente. A Zandvoort sarà una sfida diversa” (Di lunedì 29 agosto 2022) Bilancio trionfale in casa Red Bull al termine del Gran Premio del Belgio 2022, vinto in rimonta da uno scatenato Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz. Una prestazione eccezionale da parte della scuderia di Milton Keynes, che ha demolito la concorrenza con un passo gara impressionante rifilando distacchi abissali alle Rosse e alla Mercedes di George Russell (4°). “È stata una delle nostre più grandi prestazioni di squadra, non mi aspettavo che Max vincesse la gara e che lo facesse così rapidamente. Con Checo secondo e con il giro più veloce non poteva andare meglio per noi. Penso che sia stato uno di quei fine settimana in cui tutto è alla portata di tutti con la nostra macchina, e tutto ha funzionato bene”, ha dichiarato ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Bilancio trionfale in casa Red Bull al termine del Gran Premio del Belgio 2022, vinto in rimonta da uno scatenato Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz. Una prestazione eccezionale da parte della scuderia di Milton Keynes, che ha demolito la concorrenza con un passoimpressionante rifilando distacchi abissali alle Rosse e alla Mercedes di George Russell (4°). “È stata una delle nostre più grandi prestazioni di squadra, non miche Maxlae che lo facesse. Con Checo secondo e con il giro più veloce non poteva andare meglio per noi. Penso che sia stato uno di quei fine settimana in cui tutto è alla portata di tutti con la nostra macchina, e tutto ha funzionato bene”, ha dichiarato ...

f1marea : Io quando max vinceva l'anno scorso e non era in lotta con la mia squadra: che schifo Verstappen che schifo redbull… - labenci_ : Christian Horner io ti voglio vedere soffrire ogni domenica in faccia a quel muretto invece nooooooo ride sempre lui - f1marea : Se non fosse per Christian Horner io ora tiferei Verstappen - rossomotori : Al termine delle qualifiche del GP del Belgio, Christian #Horner è rimasto stupito del grande vantaggio di Verstapp… - fishingwithaR18 : 'Mia moglie mi dice spesso che le dimensioni non contano, quindi non mi preoccupo troppo di questi 10 mm...' Christ… -