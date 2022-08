Covid, la variante Centaurus dominante in autunno (Di lunedì 29 agosto 2022) L’intervista. Fabio Angeli, Università dell’Insubria: risulta più diffusiva di Omicron. «È calata la copertura vaccinale, si acceleri con le quarte dosi». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 29 agosto 2022) L’intervista. Fabio Angeli, Università dell’Insubria: risulta più diffusiva di Omicron. «È calata la copertura vaccinale, si acceleri con le quarte dosi».

weakthewoke : @DarkLadyMouse @OliviaNiolu Sai cosa previene la polmonite da covid? La variante Omicrom. E i vaccini si prendono il merito. - AgNPs : RT @milhouse1975: @Cartabellotta @MinisteroSalute Una domanda senza polemica: Ho contratto il Covid durante la fine della variante Delta Ch… - SimoManci86 : Ecco qua...Lo sapevo io che finiva così! Here it is ... I knew it ended like this! - nozze89 : RT @milhouse1975: @Cartabellotta @MinisteroSalute Una domanda senza polemica: Ho contratto il Covid durante la fine della variante Delta Ch… - MikPik78 : Aspé...che #centaurus sia una variante più contagiosa delle precedenti è già stato detto?? #COVID19 #Covid_19 -