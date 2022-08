Como | Gazzetta | “Stelle nella serie cadetta | presenziano Fabregas e Henry”

(Di lunedì 29 agosto 2022)- Come riporta ad oggi lailadesso possiede due azionari di lusso in società come. “I due campioni del Mondo (il francese nel 1998, lo spagnolo a Sudafrica 2010) e d’Europa rappresentano una bella suggestione per una città che adesso sogna ad occhi aperti, dopo aver passato periodi molto più grami: solo tre anni fa ilera tra i dilettanti, mentre ora ha una vetrina internazionale e un progetto di ampio respiro.hanno diviso lo spogliatoio ai tempi dell’Arsenal per quattro stagioni (assieme hanno vinto una coppa d’Inghilterra e il Community Shield) e curiosamente, tutti e due, dopo aver lasciato i Gunners, sono andati al Barcellona, dove però non si sono incrociati. Lo ...

sportli26181512 : Como, ecco Henry: 'Qui si è aperto un nuovo capitolo della mia vita. Fabregas? È pronto...': Como, ecco Henry: 'Qui… - Gazzetta_it : Como, ecco Henry: 'Qui si è aperto un nuovo capitolo della mia vita. Fabregas? È pronto...' - sportli26181512 : Como formato Arsenal: Henry si presenta, Fabregas debutta: Como formato Arsenal: Henry si presenta, Fabregas debutt… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Como, arriva Henry: oggi presentato come nuovo socio: Da Cesc Fabregas a Thierry Henry. Come s… - sportli26181512 : La Juventus Women travolge la neopromossa Como: tris di Girelli: La Juventus Women travolge la neopromossa Como: tr… -

vanta una bella storia nel mondo, ma in questo momento è conosciuta principalmente per la bellezza della città, per il lago, ma ora speriamo che lo sia anche per la sua forza calcistica. È ora ...... nella coppa del Presidente (classe 2011) doppietta dei gardesani del Circolo Nautico Brenzone Davide Veronesi e Irene Faini; terzo posto per Gloria Ruffoni (Marvélia,) O'PEN SKIFF - Una sola ...L'ex campione del Mondo ha deciso di investire nel club che ha accolto Cesc: "Lui e Zambrotta mi hanno convinto" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...