Cara Delevingne e la capsule collection con Karl Lagerfeld

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nasce come un omaggio la nuova collezione direalizzata con il brand: si intitolaLovesed è un modo per unire il loro estro artistico, anche se ora che lo stilista non c’è più.rende omaggio ad un’amicizia professionale e personale con unain uscita a settembre. L’attrice di recente è apparsa in Only Murders in the Building dopo qualche anno di latitanza sui piccoli schermi. Ma, oltre al mondo dello spettacolo, è sempre stata estremamente legata al fashion system. Modella e guru fashion,ha reso omaggio all’estro creativo di, stilista venuto a ...