Atalanta | Hateboer verso l’addio Poi tutto su Sosa

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ultimi giorni bollenti di mercato per l’di Gian Piero Gasperini. Come spiega il Corriere dello Sport, la società bergamasca sta aspettando di definire la cessione di Hansprima di affondare il colpo su Borna. Sull’esterno olandese c’è da tempo il pressing del Nottingham Forest. Gasperini come sostituto ha chiesto l’esterno sinistro di proprietà dello Stoccarda. C’è già un accordo tra il giocatore e l’, ma va trovata l’intesa con il club tedesco. L’ultima offerta dovrebbe sfiorare i 15 milioni. SportFace.

L'al momento non è andata oltre un'offerta di 15 milioni, 12 di parte fissa più 3 di bonus. potrebbe risolverlo con la cessione dell'esterno destro Hans, nel mirino del Tottenham e ...: Musso 6.5; Okoli 6, Demiral 6.5, Toloi 6;5.5 (21' st Zortea 6), De Roon 6.5, Koopmeiners 7, Soppy 5 (1' st Ederson 6.5); Malinovskyi 6.5 (21' st Boga 6), Lookman 5.5 (1' st Muriel ...Giovedì a Bergamo, il Maestro e il suo Allievo prediletto guideranno l'Atalanta e il Toro in un confronto mai così a questo livello: seguendo strade diverse, nerazzurri e granata possono diventare i g ...