Arriva la nuova tessera sanitaria senza microchip (Di lunedì 29 agosto 2022) Come scritto sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 giugno, le carte saranno prodotte senza circuito integrato. Ne consegue che, con le future carte, non sarà possibile accedere ai servizi digitali. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Come scritto sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 giugno, le carte saranno prodottecircuito integrato. Ne consegue che, con le future carte, non sarà possibile accedere ai servizi digitali. ...

