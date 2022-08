Anoressia, i cattivi consigli in chat: «Niente cibo, sarai felice». Le “sfide” per dimagrire (Di lunedì 29 agosto 2022) Messaggi motivazionali, fotografie per documentare i progressi, resoconti puntuali delle giornate trascorse a contare calorie e combattere con gli specchi e con le bilance di casa. consigli su come diventare una «vera skinny legend» o una «Ana angel», che pesa solo 37 chili per un metro e 78 centimetri di altezza. Sui social sono tornati i gruppi pro-ana e pro-mia, cioè che incitano all’Anoressia e alla bulimia. E il peso da abbattere diventa una sfida con se stessi e con la community, che sostiene, che incita, «solo così sarai felice». Entrare nelle chat non è sempre facile. Sono quasi tutte ragazzine, ma ci sono anche ragazzi e qualche maggiorenne. Spesso è necessaria una breve presentazione: nome, o nickname, età, altezza e, soprattutto, peso attuale. IL VIAGGIO Entriamo nel primo gruppo Telegram ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 29 agosto 2022) Messaggi motivazionali, fotografie per documentare i progressi, resoconti puntuali delle giornate trascorse a contare calorie e combattere con gli specchi e con le bilance di casa.su come diventare una «vera skinny legend» o una «Ana angel», che pesa solo 37 chili per un metro e 78 centimetri di altezza. Sui social sono tornati i gruppi pro-ana e pro-mia, cioè che incitano all’e alla bulimia. E il peso da abbattere diventa una sfida con se stessi e con la community, che sostiene, che incita, «solo così». Entrare nellenon è sempre facile. Sono quasi tutte ragazzine, ma ci sono anche ragazzi e qualche maggiorenne. Spesso è necessaria una breve presentazione: nome, o nickname, età, altezza e, soprattutto, peso attuale. IL VIAGGIO Entriamo nel primo gruppo Telegram ...

