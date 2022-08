Un importante studio è riuscito a scoprire quando il nostro sole si spegnerà: una cosa davvero incredibile (Di domenica 28 agosto 2022) Una Gigante Rossa, poi una Nana bianca. Sarà questa la fine del ciclo vitale del sole. Queste le previsioni di una interessante ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha analizzato i dati della sonda Gaia, una navicella spaziale che sta svolgendo una missione astrometrica, il prosieguo della missione Hipparcos, facente parte del programma scientifico Horizon 2000. sole morente – Computermagazine.itIl sole, il centro del sistema solare terrestre, sta probabilmente attraversando la sua mezza età, così suggeriscono i dati pubblicati a giugno dalla sonda Gaia. Secondo la stima del veicolo spaziale, l’età del sole è di 4,57 miliardi di anni. L’osservatorio dell’Agenzia spaziale europea è accreditato di aver fornito la mappa più accurata dell’universo in grado di determinare quando il ... Leggi su computermagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Una Gigante Rossa, poi una Nana bianca. Sarà questa la fine del ciclo vitale del. Queste le previsioni di una interessante ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea, che ha analizzato i dati della sonda Gaia, una navicella spaziale che sta svolgendo una missione astrometrica, il prosieguo della missione Hipparcos, facente parte del programma scientifico Horizon 2000.morente – Computermagazine.itIl, il centro del sistema solare terrestre, sta probabilmente attraversando la sua mezza età, così suggeriscono i dati pubblicati a giugno dalla sonda Gaia. Secondo la stima del veicolo spaziale, l’età delè di 4,57 miliardi di anni. L’osservatorio dell’Agenzia spaziale europea è accreditato di aver fornito la mappa più accurata dell’universo in grado di determinareil ...

AurelianoStingi : Uno studio pubblicata su JAMA mostra che circa il 50% dei contagiati da Omicron non si sono nemmeno accorti di esse… - Lavitab24519855 : RT @AurelianoStingi: Prima cosa importante: questo articolo non è uno studio clinico, ma un riassunto di altri studi e che quindi elenca ci… - MgraziaT : RT @AurelianoStingi: Prima cosa importante: questo articolo non è uno studio clinico, ma un riassunto di altri studi e che quindi elenca ci… - MigaliAmedeo : RT @marco_heffler: Prima cosa importante: questo articolo non è uno studio clinico, ma un riassunto di altri studi e che quindi elenca ciò… - TheNetec_real : RT @marco_heffler: Prima cosa importante: questo articolo non è uno studio clinico, ma un riassunto di altri studi e che quindi elenca ciò… -