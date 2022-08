Traffico Roma del 28-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazionescorrevole in queste prime ore del mattino sulle strade della capitale regolari anche le autostrade del territorio in questa domenica di rientri dalle vacanze per agevolare gli spostamenti stop ai mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate e mezzo Fino alle 22 e fino al 11 settembre nel rione Prati divieto di transito in via Col di Lana da via Monte Zebio a viale Mazzini per un evento culturale alla Platino invece resta chiusa via Lidia tra via Segesta e Piazza Roselle per una ballamento dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Valerio penna è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ