Recensione Notebook HP 15s-fq0069nl | economico e con Windows 11

Leggi su pantareinews

(Di domenica 28 agosto 2022)HP 15s-, un PCe con11 con SSD e processore Intel entry level che offre buone prestazioni e uno schermo luminoso, ben calibrato e con uno speaker dalla eccellente qualità. Se stai cercando unleggero, estremamente, cone dalla batteria dalla lunga durata che sia anche bello esteticamente potresti aver trovato quello giusto. Ci sono diverse varianti dei modelli HP 15s, questo in particolare è quello base che ha un costo all’incirca di 250€, i prezzi possono variare in base alle differenti configurazioni e alle offerte disponibili sia online che nei negozi fisici. Come usare uncome secondo schermo per il PC...