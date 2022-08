Ragazzo colpito da un fulmine alla gola durante un escursione sul Gran Sasso: le condizioni restano gravi (Di domenica 28 agosto 2022) restano gravi le condizioni di salute di Simone Toni, di 28 anni di Tivoli (Roma) colpito ieri mattina dal un fulmine mentre era in compagnia di altri due amici, M.A. di 28 anni e C.D. di 24 entrambi di Roma lungo un sentiero sul Gran Sasso. Il Ragazzo e’ ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila. Resta in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due amici anche loro ricoverati. I tre ragazzi sono stati raggiunti da una saetta a pochi metri dalla macchina che li avrebbe riportati a Roma. Sul posto a Campo Imperatore (2100 metri) si e’ scatenato un violento nubifragio accompagnato da Grandine e vento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022)ledi salute di Simone Toni, di 28 anni di Tivoli (Roma)ieri mattina dal unmentre era in compagnia di altri due amici, M.A. di 28 anni e C.D. di 24 entrambi di Roma lungo un sentiero sul. Ile’ ancora ricoverato inall’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila. Resta in prognosi riservata. Menoledegli altri due amici anche loro ricoverati. I tre ragazzi sono stati raggiunti da una saetta a pochi metri dmacchina che li avrebbe riportati a Roma. Sul posto a Campo Imperatore (2100 metri) si e’ scatenato un violento nubifragio accompagnato dadine e vento ...

