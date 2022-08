Quando inizia la nuova edizione di Striscia la notizia? Ecco la data ufficiale (Di domenica 28 agosto 2022) Settembre è il mese che segna il ritorno delle trasmissioni più amate dai telespettatori. Non fa eccezione Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda nell’access prime time di Canale 5. In attesa di conoscere tutte le coppie di conduttori che si alterneranno dietro il bancone di Striscia, possiamo confermarvi che anche quest’anno Enzo Iacchetti siederà al suo posto accanto all’inossidabile Ezio Greggio, insieme al quale forma la coppia storica del programma Mediaset. L’annuncio è arrivato dallo stesso Enzo, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera a fine agosto. Nella chiacchierata con il Corriere, Iacchetti ha svelato che tornerà alla conduzione di Striscia verso la fine dell’anno, e che vi resterà per circa 2-3 mesi. Scopriamo ora insieme Quando inizia la ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 agosto 2022) Settembre è il mese che segna il ritorno delle trasmissioni più amate dai telespettatori. Non fa eccezionela, il tg satirico di Antonio Ricci in onda nell’access prime time di Canale 5. In attesa di conoscere tutte le coppie di conduttori che si alterneranno dietro il bancone di, possiamo confermarvi che anche quest’anno Enzo Iacchetti siederà al suo posto accanto all’inossidabile Ezio Greggio, insieme al quale forma la coppia storica del programma Mediaset. L’annuncio è arrivato dallo stesso Enzo, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera a fine agosto. Nella chiacchierata con il Corriere, Iacchetti ha svelato che tornerà alla conduzione diverso la fine dell’anno, e che vi resterà per circa 2-3 mesi. Scopriamo ora insiemela ...

peggioperte : RT @ilsintetico: La terza età inizia quando la poltrona motorizzata non è affatto male - WorksInItalian : @TeresaMelani12 Io per fortuna ho mantenuto il codice PIN perché altrimenti, anche senza necessitare del trucco, av… - nontelodicomai : Naturalmente quando inizia a tuonare io lavo le lenzuola. Io boh. - suicidejokesss : mia madre che mi forza a dirle cosa c’è che non va e poi quando le dico di non avere la forza di uscire senza mette… - artvneil : @95SFLEUR no non penso, di solito lo fanno sapere quando inizia il pre order -