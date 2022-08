LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in nove in fuga con Edoardo Zambanini, Samuele Battistella e Filippo Conca, 5? di vantaggio (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.03 Intrapresa la salita che porta verso lo strappo del Mirador del Fito, GPM di prima categoria, 9 km al 6%. 15.00 Ricapitoliamo la situazione: oltre 5 minuti di vantaggio (per la precisione 5’24”) per i nove attaccanti: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Conca (Lotto Soudal), Jimmy Janssens, Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) e Simon Guglielmi (Arkea Samsic). 14.57 José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) richiede il soccorso ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.03 Intrapresa la salita che porta verso lo strappo del Mirador del Fito, GPM di prima categoria, 9 km al 6%. 15.00 Ricapitoliamo la situazione: oltre 5 minuti di(per la precisione 5’24”) per iattaccanti:(Astana Qazaqstan),(Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert),(Lotto Soudal), Jimmy Janssens, Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) e Simon Guglielmi (Arkea Samsic). 14.57 José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) richiede il soccorso ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: all’attacco Edoardo Zambanini Samuele Battistella e Filippo Con… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Villella in fuga tanti scatti in gruppo - #Vuelta #España… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - Tian_A1 : VUELTA 2022. SEGUI CON NOI IN DIRETTA L'OTTAVA TAPPA [ - Eurosport_IT : Il giorno di riposo è alle porte, ma prima le montagne russe della 9ª tappa…siete pronti? ???????? ?? H 12:50 - Villavi… -