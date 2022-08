LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo. Conca, Zambanini e Battistella in fuga, gruppo a 4’15” (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.50 Da qui in poi è tutto un continuo saliscendi fino alla brutale salita finale, 3,9 km con pendenze assurde. Media di 12,9% ma diversi tratti che supereranno il 20%, con una punta nel finale al 24%! 16.47 20 km alla fine, il distacco del gruppo è ora di 4’15”. 16.46 Una caduta nel frattempo costringe all’abbandono il giovane Gerbert Thijssen della Intermarché. 16.44 Ancora Stannard senza problemi il primo a transitare al GPM. Ci sono ora due australiani della Alpecin in testa alla classifica della Maglia a Pois. 16.41 Ricordiamo la composizione della fuga, in cui sono anche tre italiani: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.50 Da qui in poi è tutto un continuo saliscendi fino alla brutale salita finale, 3,9 km con pendenze assurde. Media di 12,9% ma diversi tratti che supereranno il 20%, con una punta nel finale al 24%! 16.47 20 km alla fine, il distacco delè ora di”. 16.46 Una caduta nel frattempo costringe all’abbandono il giovane Gerbert Thijssen della Intermarché. 16.44 Ancora Stannard senza problemi il primo a transitare al GPM. Ci sono ora due australiani della Alpecin in testa alla classifica della Maglia a Pois. 16.41 Ricordiamo la composizione della, in cui sono anche tre italiani: Samuele(Astana Qazaqstan), Edoardo...

