Lecce-Empoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 28 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Lecce-Empoli partita valida per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 28 agosto nella cornice del Via del Mare. Subito tempo di uno scontro salvezza, con i padroni di casa che hanno perso le prime due gare e vogliono abbandonare l’ultimo posto in classifica. Non se la passa tanto meglio l’Empoli, che nonostante un punto in due gare non ha ancora trovato la via del gol. Secondo i bookmakers, saranno i padroni di casa a scendere in campo con i favori del pronostico. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul canale 214 (Zona Dazn). ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in direttapartita valida per la terza giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 28 agosto nella cornice del Via del Mare. Subito tempo di uno scontro salvezza, con i padroni di casa che hanno perso le prime due gare e vogliono abbandonare l’ultimo posto in classifica. Non se la passa tanto meglio l’, che nonostante un punto in due gare non ha ancora trovato la via del gol. Secondo i bookmakers, saranno i padroni di casa a scendere in campo con i favori del pronostico. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul214 (Zona Dazn). ...

