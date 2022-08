Finale amara per Compagnucci a Bad Waltersdorf (Di domenica 28 agosto 2022) Termina ad un passo dal primo titolo ITF in carriera l'avventura del 22enne marchigiano sulla terra del 15mila dollari austriaco, che ha visto la vittoria del tedesco testa di serie n. 3 Peter Heller Leggi su federtennis (Di domenica 28 agosto 2022) Termina ad un passo dal primo titolo ITF in carriera l'avventura del 22enne marchigiano sulla terra del 15mila dollari austriaco, che ha visto la vittoria del tedesco testa di serie n. 3 Peter Heller

ASR192711 : RT @CheccoCasano: Nell'essere stati totalmente inguardabili per 60 minuti almeno, il punto e la sensazione anche di poterla vincere nel fin… - RaffyAutiero : RT @CheccoCasano: Nell'essere stati totalmente inguardabili per 60 minuti almeno, il punto e la sensazione anche di poterla vincere nel fin… - emaqc7 : RT @CheccoCasano: Nell'essere stati totalmente inguardabili per 60 minuti almeno, il punto e la sensazione anche di poterla vincere nel fin… - aleco891 : RT @CheccoCasano: Nell'essere stati totalmente inguardabili per 60 minuti almeno, il punto e la sensazione anche di poterla vincere nel fin… - CheccoCasano : Nell'essere stati totalmente inguardabili per 60 minuti almeno, il punto e la sensazione anche di poterla vincere n… -