F1 | Gp Belgio | trionfa Verstappen

(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Dominio Red Bull nel Gp deldi F1 a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell. Charles Leclerc subisce una penalità di 5? al termine del Gpper eccesso di velocità in pit-lane e perde una posizione retrocedendo dal quinto al sesto posto finale scavalcato dallo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso che aveva terminato la gara alle sue spalle. L'articolo proviene da Italia Sera.

SPA - Max Verstappen nel Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. L'olandese, partito dalla quattordicesima posizione, rimonta velocemente e vince in solitaria la gara sul circuito di Spa. Dominio Red Bull nel Gp del Belgio a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Un inarrestabile Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio al termine di una rimonta superlativa con il campione del mondo in carica.