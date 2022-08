Elezioni | Conte “Le scelte dei vertici Pd creano autostrada a Meloni”

(Di domenica 28 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che la destra debba essere sconfitta sulle proposte e non agitando lo spauracchio di una nuova Marcia su Roma.si è prodigata molto per accreditarsi a livello internazionale, togliendosi di dosso gli imbarazzi di gioventù. Quando ero premier mi sono confrontato varie volte con la leader di FdI, ma sono assolutamente convinto che il suo modo di essere ‘patriotà è solo apparentemente proteso a difendere gli interessi nazionali. In realtà, in tutti i passaggi più significativi, ha sempre fornito risposte inadeguate, che se applicate avrebbero pregiudicato l'interesse nazionale”. Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato dal “Corriere della Sera” a proposito della sfida elettorale in corso. “Spiana la strada alla destre chi la demonizza, invece di combatterla con proposte migliori. Certe ...

In caso di vittoria alleil Pd ritiene sia opportuno prendere anche altre misure per ... Giuseppeha spiegato più volte che questo tipo di sussidio va rafforzato, altro che cancellato. Il ......elettorali 2022 L'analisi delle proposte e dei progetti politici dei partiti in corsa per ledel 25 settembre Arrow Movimento 5 Stelle Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe, ha ...Lo dice il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervistato dal “Corriere della Sera” a proposito della sfida elettorale in corso. “Spiana la strada alla destre chi la demonizza, invece di ...Dal consumo di suolo al dissesto idrogeologico, dall'adattamento ai cambiamenti climatici alla tutela di mari e foreste: ecco le ricette degli schieramenti in vista delle elezioni del 25 settembre. Cl ...