Elezioni | Brugnaro | ' Noi Moderati supererà il 3% | Calenda tornerà con Pd'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Coraggio Italia nasce come movimento, i problemi che affrontiamo localmente riguardano l'intero Paese e chi si mette in campo come i sindaci civici e non ha un partito di riferimento rischia di non avere futuro. Per questo ho pensato di fondare Coraggio Italia per raccogliere tutte queste esperienze e portarle al governo del Paese". Così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, in una intervista al Gazzettino. "La legge elettorale prevede uno sbarramento al 3% per questo ci siamo uniti (con Toti, Lupi e Cesa ndr). E' stato difficile ma senza aspettare il dopo Elezioni, abbiamo affrontato i temi e trovato l'intesa. Il centrodestra e' fatto di quattro gambe, non di tre, siamo la gamba moderata e civica. A livello italiano supereremo il 3% ma in Veneto dobbiamo fare meglio per contare a Roma.

