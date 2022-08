Canoa slalom | Coppa del Mondo Pau 2022 | Giovanni De Gennnaro secondo nell’extreme!

(Di domenica 28 agosto 2022) Si sono concluse per lale ultime fatiche del circuito didelprima delle Finali: a Pau, in Francia, si sono disputate oggi, domenica 28 agosto, le finali dell’extreme, che hanno chiuso la quarta tappa stagionale, con il brillanteposto diDe Gennaro. Era stata eliminata ieri nelle batterie Stefanie Horn. Nelle fasi finali della prova maschile si registra ilposto perDe Gennaro, che dopo aver superato in seconda posizione quarti e semifinali, nella finale si arrende soltanto al transalpino Boris Neveu. Completa il podio il lusitano Pedro Goncalves, terzo, mentre si classifica al quarto posto il ceco Vojtech Heger. Nella fase ad eliminazione diretta della gara femminile era stata estromessa ...

Si ferma così ai piedi del podio Elena Borghi (Carabinieri) , la quale coglie il quarto posto in 122.51 (+8.97), gravata di 4 penalità per i tocchi di palina alle porte 12 e 23. Esce in semifinale , ...Nel kayak maschile vengono eliminati in semifinale sia l'argento iridato del 2021 Marcello Beda (Aeronautica Militare), 25° , sia il vicecampione del mondo ed europeo Giovanni De Gennaro (Carabinieri)...La nouvelle discipline olympique aux Jeux de Paris 2024 est un show qui tranche avec l’ascétisme technique du slalom classique. Dimanche, Boris Neveu s’est imposé, à la dure, Jessica Fox avec grâce et ...Le Quimperlois Nicolas Gestin a terminé 4e, à seulement un dixième de seconde du podium, lors de la quatrième manche de la Coupe du monde de slalom, en canoë, ce dimanche à Pau.