US Open, Nadal sull'esclusione di Djokovic: "È un peccato, ma lo sport è più importante di qualsiasi giocatore" (Di sabato 27 agosto 2022) L'esclusione dagli US Open di Novak Djokovic continua a far discutere. Il serbo è stato estromesso dall'ultimo Slam della stagione per via delle legge in vigore negli Stati Uniti per la quale gli stranieri che non hanno completato il percorso vaccinale non possono entrare nel Paese. L'assenza del vincitore di Wimbledon e del 21 volte campione Slam sposta gli equilibri e apre le porte ad altri giocatori. Sull'argomento è intervenuto anche Rafael Nadal nella conferenza stampa precedente l'inizio del torneo. "L'assenza di Djokovic è una brutta notizia. È sempre un peccato quando i migliori giocatori del mondo non possono disputare un torneo per via di infortuni o altri motivi – ha raccontato lo spagnolo – In questo caso, è una grande assenza non avere uno dei migliori giocatori della storia in uno Slam.

