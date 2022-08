US Open 2022: Nicolas Jarry sfiderà Matteo Berrettini al primo turno. Ostacolo cileno per il romano (Di sabato 27 agosto 2022) Arriva di nuovo dal Sudamerica l’avversario di primo turno di Matteo Berrettini agli US Open. Il romano, numero 13 del seeding, avrebbe dovuto affrontare il boliviano Hugo Dellien, che però ha deciso di finire anticipatamente il 2022 a causa di un serio problema a un polso, cedendo il posto a un qualificato o a un lucky loser. Ed è proprio un qualificato a prenderne il posto: si tratta del cileno Nicolas Jarry, al massimo numero 38 del mondo nel luglio del 2019 e attualmente numero 120. Proprio nel 2019 ha vinto l’unico titolo in carriera, all’ATP 250 di Bastad; pochi mesi dopo, a seguito di un controllo antidoping in Coppa Davis, è stato trovato positivo al ligandrol e allo stanozololo, risultando squalificato dal 14 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Arriva di nuovo dal Sudamerica l’avversario didiagli US. Il, numero 13 del seeding, avrebbe dovuto affrontare il boliviano Hugo Dellien, che però ha deciso di finire anticipatamente ila causa di un serio problema a un polso, cedendo il posto a un qualificato o a un lucky loser. Ed è proprio un qualificato a prenderne il posto: si tratta del, al massimo numero 38 del mondo nel luglio del 2019 e attualmente numero 120. Proprio nel 2019 ha vinto l’unico titolo in carriera, all’ATP 250 di Bastad; pochi mesi dopo, a seguito di un controllo antidoping in Coppa Davis, è stato trovato positivo al ligandrol e allo stanozololo, risultando squalificato dal 14 ...

