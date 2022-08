Tra Corna Imagna e Berbenno torna la passeggiata enogastronomica “personalizzata” (Di sabato 27 agosto 2022) Domenica 28 agosto, dalle 10 alle 18, lungo la strada agro-silvo-pastorale “Cà Baghina” fra Corna Imagna e Berbenno torna “Cibo e Passeggio tra Corna e Berbenno”, seconda edizione, una sorta di passeggiata enogastronomica personalizzata e “dinamica”, arricchita da laboratori, attività di vario genere, momenti culturali ed esperienziali. Come per la scorsa edizione, l’obiettivo è quello di valorizzare a 360° il territorio, le sue bellezze e le aziende agricole. L’evento è frutto della collaborazione fra le due Amministrazioni comunali, la Commissione Biblioteca, la Pro Loco e l’Oratorio di Berbenno, il gruppo locale di promozione turistica Corna Imagna Modus e la Cooperativa Giovani ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) Domenica 28 agosto, dalle 10 alle 18, lungo la strada agro-silvo-pastorale “Cà Baghina” fra“Cibo e Passeggio tra”, seconda edizione, una sorta die “dinamica”, arricchita da laboratori, attività di vario genere, momenti culturali ed esperienziali. Come per la scorsa edizione, l’obiettivo è quello di valorizzare a 360° il territorio, le sue bellezze e le aziende agricole. L’evento è frutto della collaborazione fra le due Amministrazioni comunali, la Commissione Biblioteca, la Pro Loco e l’Oratorio di, il gruppo locale di promozione turisticaModus e la Cooperativa Giovani ...

