Sta per nascere un grande 'gigante' degli scacchi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Le due principali aziende di scacchi al mondo si uniscono per promuovere il gioco a livelli mai visti. La piattaforma più nota e usata dagli scacchisti, Chess.com, ha annunciato di aver avanzato una proposta di acquisizione, già accettata, del gruppo "Play Magnus", fondato da Magnus Carlsen, attuale campione del mondo, e oggi gestito da un management ampio ed eterogeneo: la loro offerta, infatti, comprende la piattaforma di gioco 'chess24', il sito didattico 'chessable' e la casa editrice 'Everyman Chess'. "Ci aspettiamo che il processo venga finalizzato in circa 6-8 settimane e, fino ad allora, le due realtà rimarranno società indipendenti", ha scritto Chess.com in una nota. "Abbiamo avuto uno scambio proficuo e parlare delle possibilità di un futuro comune è stata un'esperienza molto positiva. Sono davvero entusiasta di far parte di ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Le due principali aziende dial mondo si uniscono per promuovere il gioco a livelli mai visti. La piattaforma più nota e usata daglisti, Chess.com, ha annunciato di aver avanzato una proposta di acquisizione, già accettata, del gruppo "Play Magnus", fondato da Magnus Carlsen, attuale campione del mondo, e oggi gestito da un management ampio ed eterogeneo: la loro offerta, infatti, comprende la piattaforma di gioco 'chess24', il sito didattico 'chessable' e la casa editrice 'Everyman Chess'. "Ci aspettiamo che il processo venga finalizzato in circa 6-8 settimane e, fino ad allora, le due realtà rimarranno società indipendenti", ha scritto Chess.com in una nota. "Abbiamo avuto uno scambio proficuo e parlare delle possibilità di un futuro comune è stata un'esperienza molto positiva. Sono davvero entusiasta di far parte di ...

MetaErmal : Dall’11 settembre ci rivediamo per parlare di Domani e per sempre. Po state leggendo? Vi sta piacendo? A giudicare… - makkox : messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che ha… - LaVeritaWeb : Gli Usa daranno a Kiev materiale e addestramento per altri cinque anni. Da Berlino forniture per 500 milioni nel 20… - Feb1227 : @solarenergy76 @marattin Esiste L'APE per i lavori usuranti. Altre soluzioni NON CI SONO. L'INPS non sta in piedi da solo. Come facciamo? - RenMcCormack74 : RT @makkox: messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che hanno degli el… -

Milan, colpo last - minute: scelto l'obiettivo, Pioli esulta Occhio però all'Inter , che come il Milan sta provando a convincere l'inglese a trasferirsi per completare la rosa in maniera azzeccata ed intelligente. Paolo Maldini è al lavoro per vincere la corsa ... Beautiful Anticipazioni 28 agosto 2022: Hope fa una scoperta agghiacciante. Justin ha... ...Perché un effetto personale del suo ex marito è nelle mani del Barber Cosa sta succedendo Justin si affretterà a risponderle di aver ricevuto il telefono dallo stesso suo proprietario , partito per ... Wired Italia Bce al lavoro sulle offerte cripto La Banca Centrale Europea sta "prendendo provvedimenti per armonizzare la valutazione delle richieste di licenza" da parte delle banche che intendono svolgere attività cripto. Lo annuncia in una nota ... In ufficio (ma per la mensa) Un'azienda ha pensato di dare la possibilità ai propri dipendenti in smart working di mangiare nella mensa aziendale. Che cosa ne pensi Unisciti alla conversazione. Occhio però all'Inter , che come il Milanprovando a convincere l'inglese a trasferirsicompletare la rosa in maniera azzeccata ed intelligente. Paolo Maldini è al lavorovincere la corsa ......Perché un effetto personale del suo ex marito è nelle mani del Barber Cosasuccedendo Justin si affretterà a risponderle di aver ricevuto il telefono dallo stesso suo proprietario , partito... Goldrake sta per tornare, è ufficiale La Banca Centrale Europea sta "prendendo provvedimenti per armonizzare la valutazione delle richieste di licenza" da parte delle banche che intendono svolgere attività cripto. Lo annuncia in una nota ...Un'azienda ha pensato di dare la possibilità ai propri dipendenti in smart working di mangiare nella mensa aziendale. Che cosa ne pensi Unisciti alla conversazione.