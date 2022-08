Spia russa a Napoli | l' ex fidanzato | Spariva per settimane | mi portò a una festa in casa di un americano

ilpost : C’era una spia russa infiltrata tra gli ufficiali della base NATO di Napoli - bendellavedova : Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per fu… - fattoquotidiano : L’ambasciata russa risponde all’inchiesta sulla spia di Mosca nella base Nato di Napoli con un meme: “Vedi 007? Leg… - G82524600 : RT @janavel7: 'Adela, la spia russa nella base Nato di Napoli. Un'operazione sotto copertura durata quasi 10 anni' (Repubblica). Poi c'è Ma… - ermannotasca : RT @ilpost: C’era una spia russa infiltrata tra gli ufficiali della base NATO di Napoli -

alla base Nato di Napoli, chi era la donna misteriosa che è stata scoperta n un'inchiesta pubblicata anche L'articolo Chi è laalla base Nato di Napoli: infiltrata per circa 10 ...La sua reazione alla scoperta dellaè simile a quella dell'ambasciata in Italia, che ha dileggiato l'inchiesta giornalistica. La Lega ha un patto con Russia unita e, se la Destra dovesse ...Intervista ad Alessandro Di Mare, imprenditore del settore orafo: ha avuto una relazione di un anno e mezzo con Olga Kolobova ...Secondo Repubblica, che prosegue con la seconda puntata della sua inchiesta su Adela, "la spia russa che ha vissuto per quasi un decennio in Italia, infiltrando il comando Nato di Napoli, non sarebbe ...