Quando inizia il game show Soliti Ignoti? Ecco la data ufficiale

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 27 agosto 2022)– Il ritorno, il popolarecondotto da Amadeus, sta per tornare nell’access prime time di Rai 1. La notizia renderà felici i tanti telespettatori che per tutta l’estate hanno atteso il ritorno della trasmissione, protagonista assoluta negli ascolti tv delle ultime stagioni (Striscia la notizia, programma rivale in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, ne sa qualcosa). La nuova edizione non prevede cambiamenti rispetto agli ultimi anni, anche perché non c’è motivo di rivoluzionare un format che si conferma di grande interesse nei confronti del pubblico. Ma bando alle ciance, è ora arrivato il momento di scoprire– Il ritorno su Rai 1....