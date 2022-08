No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 (Di sabato 27 agosto 2022) Circolano diversi screenshot riportanti un articolo del Corriere della Sera intitolato «Covid, gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni del 90%». Coloro che lo condividono insinuano che l’intera gestione dei malati Covid-19 dal 2020 ad oggi sia stata del tutto sbagliata vietando l’uso degli antinfiammatori come l’ibuprofene o l’aspirina, entrambi dei FANS. Si tratta di una narrazione fuorviante. Per chi ha fretta Si sostiene che i FANS (es. ibuprofene) non fossero utilizzabili o addirittura vietati per il trattamento dei pazienti Covid-19. La narrazione pone le sue basi in alcuni articoli del marzo 2020 relativi a dei dubbi sollevati dalle autorità francesi sul loro utilizzo. OMS ed EMA, così come AIFA, non avevano posto un divieto per ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Circolano diversi screenshot riportanti un articolo del Corriere della Sera intitolato «, gliriducono le ospedalizzazioni del 90%». Coloro che lo condividono insinuano che l’intera gestione dei malati-19 dalad oggi sia stata del tutto sbagliata vietando l’uso deglicome l’ibuprofene o l’aspirina, entrambi dei FANS. Si tratta di una narrazione fuorviante. Per chi ha fretta Si sostiene che i FANS (es. ibuprofene) non fossero utilizzabili o addirittura vietati per il trattamento dei-19. La narrazione pone le sue basi in alcuni articoli del marzorelativi a dei dubbi sollevati dalle autorità francesi sul loro utilizzo. OMS ed EMA, così come AIFA, non avevano posto un divieto per ...

