Morto investito da un' auto pirata mentre camminava per strada dopo un concerto in Tennessee | Matteo Barattieri aveva 57 anni

PalermoToday : E' morto il ventenne investito da un kart nella pista di Lascari - leggoit : Morto investito da un'auto pirata mentre camminava per strada dopo un concerto in Tennessee: Matteo Barattieri avev… - PalermoPost1 : Morto Rosario Tornabene, il ragazzo investito, ieri, da un #gokart andato fuori pista al #KartdromoDiLascari - palermo24h : E’ morto il ventenne investito da un kart nella pista di Lascari - madliber : RT @Affaritaliani: Ventenne morto investito a Roma, agente arrestato chiede perdono alla famiglia -

camminando per strada negli Stati Uniti a Nashville, in Tennessee. Stava tornando in hotel dopo aver assistito a un concerto dei Blondie. All'improvviso è statoda un'auto pirata ...Non ce l'ha fatta Rosario Tornabene, il giovane di vent'anni travolto da un kart a Lascari mentre si trovava a bordo pista. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il giovane era stato portato ...Era un ambientalista appassionato Matteo Barattieri. E anche un amante della musica live. È morto camminando per strada negli Stati Uniti a Nashville, in Tennessee. Stava tornando ...Non ce l’ha fatta Rosario Tornabene, il giovane di vent’anni travolto da un kart a Lascari mentre si trovava a bordo pista. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il giovane era stato portato ...