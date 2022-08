Morso da una falsa vedova nera durante il campeggio: la corsa in ospedale e l’intervento dei medici (Di sabato 27 agosto 2022) Ha quasi perso il dito dopo essere stato Morso da una falsa vedova nera, uno dei ragni più pericolosi al mondo. Adam Roberts, 37enne inglese e padre di due figli, si trovava in campeggio a Mablethorpe al momento dell’incidente: appena sveglio al mattino si è accorto di un grave gonfiore all’anulare sinistro, tanto da non riuscire a togliersi la fede nuziale. Ha cercato di ignorare il dolore, ma tornato a casa a Poole, nel Dorset, ha notato che l’arto si era ingrossato fino al gomito. È stato, allora, portato in ospedale, dove gli hanno diagnosticato il Morso dell’aracnide della famiglia della vedova nera. Il dito era così gravemente infettato dal veleno tossico che è stato avvisato che, con una probabilità del 90%, avrebbero dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Ha quasi perso il dito dopo essere statoda una, uno dei ragni più pericolosi al mondo. Adam Roberts, 37enne inglese e padre di due figli, si trovava ina Mablethorpe al momento dell’incidente: appena sveglio al mattino si è accorto di un grave gonfiore all’anulare sinistro, tanto da non riuscire a togliersi la fede nuziale. Ha cercato di ignorare il dolore, ma tornato a casa a Poole, nel Dorset, ha notato che l’arto si era ingrossato fino al gomito. È stato, allora, portato in, dove gli hanno diagnosticato ildell’aracnide della famiglia della. Il dito era così gravemente infettato dal veleno tossico che è stato avvisato che, con una probabilità del 90%, avrebbero dovuto ...

